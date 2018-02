Zijlstra loog over ontmoeting Poetin

Zijlstra geeft in de Volkskrant toe niet de waarheid te hebben gesproken: ,,Het is niet verstandig geweest. Ik had het anders moeten doen'', zegt Zijlstra na confrontatie met onderzoek van de krant. Een waarschuwing die Zijlstra op een partijcongres uitsprak over de territoriale ambities van Poetin was gebaseerd op informatie van een anonieme bron. Hij zei in de speech dat hij Poetin zelf had horen praten over ‘Groot-Rusland’, maar in de Volkskrant zegt hij nu op die manier een anonieme bron te hebben willen beschermen.

Datsja

Zijlstra heeft het verhaal naar eigen zeggen sinds ,,begin 2014'' zowel binnen als buiten de VVD verteld. Hij zou als Shell-medewerker samen met Shell-topman Jeroen van der Veer en Poetin in de datsja hebben gezeten.

Volgens de krant is premier Mark Rutte al 'enkele weken' op de hoogte van het feit dat Zijlstra niet de waarheid had verteld.

De toenmalig VVD-fractievoorzitter zei in de speech dat hij begin 2006 in het buitenverblijf van Poetin was, en dat die daar werd gevraagd wat hij verstond onder Groot-Rusland. ,,Zijn antwoord was Rusland, Wit-Rusland, Oekraïne en de Baltische Staten. En oh ja, Kazachstan was ‘nice to have’'', aldus Zijlstra in de toespraak. ,,En hij heeft het niet bij woorden gelaten.’’

’Geen desinformatie’

Zijlstra nu: ,,De geopolitieke betekenis van die woorden waren en zijn groot. Ik vond het daarom van politiek belang deze uitspraken wereldkundig te maken. De bron die me over het citaat van Poetin vertelde, heeft de gebeurtenissen vertrouwelijk bevestigd aan de Volkskrant en stelt het op prijs dat ik de anonimiteit waarborg.’’

Zijlstra houdt vol dat de ,,inhoud van de boodschap klopt'' en vindt daarom dat hij ,,geen desinformatie heeft verspreid'', schrijft de krant.

Oppositiepartij PVV wil zo snel mogelijk een debat met minister Zijlstra. ,,Debat noodzakelijk met minister Buitenlandse Zaken over zijn leugen. Debat moet plaatsvinden voor zijn ontmoeting met Russische minister v Buitenl Zaken", liet Tweede Kamerlid en buitenlandwoordvoerder Raymond de Roon van de PVV op Twitter weten. Zijlstra spreekt woensdag in Moskou met zijn Russische ambtgenoot Sergei Lavrov.

Forum voor Democratie (FVD) wil dat Zijlstra opstapt. FVD noemt de minister op Twitter een ,,schoolvoorbeeld van het pleonasme 'Liegende VVD-er'. Halbe, ga je eerst maar melden bij de #nepnieuwspolitie van @KajsaOllongren en dan snel aftreden.''