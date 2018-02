Ouderen uitgedaagd tot 40 dagen alcoholvrij

Ouderen die de uitdaging aan willen gaan, krijgen een speldje toegestuurd met de tekst ‘40 dagen geen druppel’. Ⓒ Hollandse Hoogte

UTRECHT - Ouderen grijpen steeds makkelijker naar een wijntje, borrel of een glas bier. Van de 55-plussers drinkt 84 procent zowel doordeweeks als in het weekend. In 2016 kwamen naar schatting 5000 55-plussers op de eerste hulp terecht na een ongeluk waarbij alcohol in het spel was. Dat waren er 2000 meer dan in 2013.