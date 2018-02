Files en ongelukken door gladde snelwegen

Het KNMI heeft voor alle provincies behalve Zeeland code geel, de laagste waarschuwingscategorie, afgegeven. Voor de noordoostelijke provincies geldt die waarschuwing voor de hele dag.

De grootste file als gevolg van het weer staat maandag rond 08.00 uur op de A28 tussen Zwolle en Amersfoort. Daar gleed een busje tegen de vangrail. In beide richtingen is de vertraging meer dan een half uur, zegt een woordvoerder van VID.

De gladheid begon zondagavond. Winterse buien zorgden voor een tijdelijk witte wereld.

Met name in Gelderland en Overijssel heeft de ochtendspits last van sneeuwval, meldt Weerplaza. Om 6.30 uur waren de wegen wit in onder andere Zwolle, Apeldoor en Deventer. De sneeuwbui trekt naar Twente en de Achterhoek dus ook daar kan een dun laagje sneeuw vallen.

Weerplaza verwacht dat de gladheid tussen 9 en 10 uur overal verdwenen is. Komende nacht kan het door bevriezing wel weer plaatselijk glad zijn. Sneeuw wordt dan niet verwacht.