Roken op schoolpleinen vanaf augustus 2020 verboden

Per beginnen er 75 jongeren onder de 18 jaar met dagelijks roken, stelt Blokhuis: „Dat is een enorm aantal. We moeten ons daarom blijven inzetten om dat tot nul terug te brengen. Veel jongeren steken hun eerste sigaret aan op het schoolplein. Het is dus hoog tijd dat roken op schoolpleinen iets voor de geschiedenisboeken wordt.”

Onderwijsinstellingen zullen zelf verantwoordelijk zijn voor het instellen, aanduiden en handhaven van het opgelegde verbod. De NVWA zal er toezicht op houden.