Vrouw (52) naar dokter met bijzonder gezwel: ’zak met knikkers’ groeit op achterhoofd

Al sinds haar kindertijd liep de vrouw rond met de cyste, die alsmaar groter werd. Aangezien dit allemaal pijnloos was, vond ze het onnodig om naar de dokter te gaan.

Begin 2023 was de patiënte het zat. Het gezwel was ondertussen ruim vijftien centimeter lang en vier centimeter breed. De mri-scan wees uit dat het gezwel gevuld was met vetmoleculen , vocht en haar. Die hadden ondertussen het formaat van knikkers, zo melden de artsen in het medische tijdschrift Radiology.

Het goedaardige gezwel is met succes en pijnloos verwijderd. Artsen doen onderzoek naar het zeldzame ontstaan van de ’knikkers’.