Tijd dringt: ontrafelt nieuw dna-spoor de Bende van Nijvel?

2010: Bij de rivier in Ronquieres wordt gezocht naar bewijs. Ⓒ AFP

Brussel - Het is misschien wel de laatste strohalm voordat de misdaden over enkele jaren zijn verjaard: honderden verdachten in het ontzagwekkende dossier van de Bende van Nijvel moeten hun dna afstaan. Er wordt in België voorzichtig gehoopt op een doorbraak die in theorie mogelijk is dankzij de modernste opsporingstechnieken. Maar het lijkt toch vooral een schot hagel in de hoop iets te raken.