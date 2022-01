Politie rukt uit voor melding over een lijk, blijkt etalagepop van Prince Charming te zijn

Ⓒ POLITIE VAN CAMBRIDGESHIRE

Cambridgeshire - Een flinke blunder voor een automobilist in het Engelse Cambridgeshire. De politie ontving zaterdag een melding over een chauffeur op de snelweg die in de auto een lijk had liggen dat opgerold was in een tapijt. Bij aankomst bleek dit een etalagepop van Prince Charming te zijn.