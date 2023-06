Droogterecord wordt vanaf morgen verpulverd: ’Echt zeer uitzonderlijk’

„Dat we 33 dagen op rij geen regen hebben gehad in grote delen van ons land is echt zeer uitzonderlijk”, aldus meteoroloog Berend van Straaten van Weeronline. „Dit is pas één keer eerder voorgekomen. Van 4 april tot en met 6 mei 2007 viel er namelijk ook geen druppel in De Bilt. Dit record hebben we nu geëvenaard, maar zal met zekerheid komende dagen worden aangescherpt tot een dik absoluut record.”

Ook vandaag en morgen staat er geen regen op het programma en dat betekent dat we vanaf donderdag een absoluut record hebben voor de langste periode zonder meetbare neerslag in De Bilt. Ook de rest van de week is het de zon die het weerbeeld domineert en is er wederom geen sprake van neerslag. „Dat betekent dat het record zeker met een paar dagen wordt aangescherpt”, aldus Van Straaten.

Weersomslag lijkt op komst

Toch lijkt er volgende week een kleine weersomslag aan te komen, blijkt uit de kaarten en prognoses van Weeronline. De wind draait mogelijk meer richting het westen waardoor vochtige lucht ons land kan bereiken. Vanaf maandag neemt dan ook de buienkans toe. De kans op neerslag in de eerste helft van volgende week ligt dagelijks tussen 30 en 60%.

„Die percentages hebben we de afgelopen weken niet gezien en dus is het toch wel aannemelijk dat we volgende week eindelijk weer wat regen kunnen verwachten. Daarmee zou dit uitzonderlijke record tot een einde komen, maar of het ook het neerslagtekort laat dalen is nog maar de vraag”, aldus Van Straaten.