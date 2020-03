Italië hoopt dat de piek is bereikt

In totaal kwamen er 651 doden bij, waarmee in Italië tot nu toe 5476 mensen door het coronavirus om het leven zijn gekomen. Zaterdag waren er zelfs 793 mensen door het coronavirus gedood, een recordaantal. Zondag was dus opnieuw een rampdag, maar het aantal doden is ten opzichte van de dag ervoor wel verminderd. Ook het aantal geregistreerde nieuwe besmettingen steeg dit keer minder snel. „De nummers zijn iets lager dan gisteren, ik hoop dat ze kunnen worden bevestigd. Maar we moeten waakzaam blijven, de maatregelen respecteren en de indicaties door de regering opvolgen”, aldus Angelo Borrelli van de Burgerbescherming. Bovendien liggen er ruim 3000 mensen op de intensive care.

Om de snelle verspreiding van het hardnekkige virus in te dammen worden de regels steeds strenger in Italië. Zo heeft premier Giuseppe Conte na afloop van de rampdag zaterdag die avond om 23.20 via Facebook aangekondigd dat tot 3 april (mogelijk langer) alle productie in het hele land wordt stil gelegd, behalve de strikt noodzakelijke, zoals de energiesector en de landbouwindustrie. Het goederentransport blijft doorgaan. Open blijven alleen supermarkten, apotheken, banken, postkantoren, kiosken en tabakswinkels, waarbij iedereen elkaar natuurlijk op afstand moet houden.

Het is sinds zondag verder voortaan verboden om met eigen vervoer of openbaar vervoer van de ene gemeente naar de andere te gaan, tenzij dit moet voor je werk (maar het overgrote deel van het werk is stilgelegd of wordt thuis gedaan), om gezondheidsredenen of een andere aantoonbare urgente reden.

Van Noord naar Zuid

Met deze nieuwe verordening wil de regering bijvoorbeeld vermijden dat er nog mensen van Noord-Italië naar Zuid-Italië gaan. Op het treinstation van Milaan werden de eerste controles zondag al direct uitgevoerd en mensen geweigerd die de trein richting de Zuid-Italiaanse stad Salerno wilden nemen.

De afgelopen twee weekeinden waren er massa’s mensen die in Milaan (de hoofdstad van Lombardije) werken of studeren uit schrik voor de besmetting door het coronavirus naar hun familie in het Zuiden teruggegaan. Daarbij hebben verscheidene passagiers besmettingen meegebracht. Het zorgstelsel in het zuiden wordt daardoor flink op de proef gesteld.

De gouverneur van de Zuid-Italiaanse regio Campanië (met Napels als hoofdstad) Vincenzo De Luca zei dat hij had gehoord dat er jongeren waren die afstudeerfeestjes wilden organiseren. Hij zei dat hij de carabinieri op ze af zou sturen met vlammenwerpers.

Supers dicht op zondag

Veel lokale bestuurders hebben nog verdergaande maatregelen dan de Italiaanse regering genomen. Vooral in het zwaar geteisterde Lombardije. Daar mag je niet meer naar iemands anders huis, ook niet naar je eigen tweede huis. Je mag niet met meer dan twee mensen buiten zijn. Als de politie je met een groep ziet kan je een boete tot 5000 euro krijgen.

In de regio’s Veneto en Emilia-Romagna, waar ook veel slachtoffers en besmettingen zijn door het coronavirus, worden de supermarkten en andere levensmiddelenwinkels voortaan op zondag gesloten.

In de zwaar getroffen plaats Angri in Campanië mag iedereen maar één keer per week boodschappen doen, in alfabetische volgorde. In Sicilië is het transport van en naar het eiland opgeschort.