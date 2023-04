Al 1,6 miljoen bezoekers ’Check je hack’: slecht nieuws voor 4200 mensen

„Normaal gesproken heeft de site van de politie zo’n 50.000 bezoekers per dag, nu hebben al ruim 1,6 miljoen mensen de speciale webpagina bezocht om te controleren of hun gegevens op Genesis Market te koop werden aangeboden. Dat zijn mensen uit binnen- en buitenland. Van hen hebben 4200 personen een bericht gekregen dat hun gegevens daadwerkelijk te koop werden aangeboden”, zegt Patricia Wessels van de Rotterdamse politie.

Dat deze datapakketjes met wachtwoorden en digitale vingerafdrukken in de etalage stonden van de website, betekent nog niet meteen dat de personen ook daadwerkelijk zijn opgelicht en beroofd. „Het kan zijn dat dat al is gebeurd, maar ook dat de data zijn verkocht zonder nog gebruikt te zijn. Dat kan dan alsnog gebeuren”, aldus Wessels.

Misdaadverslaggever Mick van Wely legt uit hoe geraffineerd de cybercriminelen te werk zijn gegaan. De tekst gaat verder onder de video.

Honderden verdachten

Dinsdag en woensdag zijn honderden verdachten opgepakt in achttien landen in een van de grootste cyberonderzoeken ooit: Cookie Monster. Dat staat onder leiding van de FBI. Van twee miljoen mensen werden de persoonlijke data te koop aangeboden. Met de data konden rekeningen worden geplunderd en artikelen worden besteld. Volgens de Rotterdamse politie, die een hoofdrol speelt bij het onderzoek, is de schade astronomisch. Sommige gedupeerden raakten meer dan een ton aan euro’s kwijt.

De politie gaat nu de gedupeerden in kaart brengen. Dat kan via de personen die zich melden en door onderzoek te doen naar gegevensdragers die in beslag zijn genomen tijdens de vele honderden invallen wereldwijd. Inmiddels zijn in Nederland zeventien verdachten opgepakt. De politie verwacht nog meer aanhoudingen te kunnen doen. Er zijn bij de invallen ook drugs en zware wapens ontdekt.

Bekijk ook: Peter en zijn vrouw financieel en geestelijk kapotgemaakt door cyberbende

’Digihonden’

Een advocaat van een van de verdachten laat aan De Telegraaf weten dat meerdere opgepakte personen inmiddels zijn vrijgelaten. Het OM in Rotterdam kan daarover nu nog niets zeggen omdat de aanhoudingen door verschillende parketten zijn verricht. Bij de doorzoekingen zijn speciale ’digihonden’ ingezet. Die kunnen verstopte usb-sticks, telefoons, computers en zelfs computerchips vinden.

De grote vraag is wie er achter Genesis Market zitten. Experts suggereren op diverse internetforums dat Russische criminelen achter de website zitten. Volgens het cybersecuritybedrijf Trellix adverteerde de site op ’ondergrondse’ internetforums, waar voornamelijk in het Russisch wordt gecommuniceerd.

Ook Amerikaanse media zoals CNBC suggereren op basis van bronnen binnen de FBI en het ministerie van Financiën dat Russen de site runden. De Rotterdamse politie en de FBI konden dit desgevraagd nog niet bevestigen.