106-jarige Connie verslaat coronavirus

Connie is 106 en overleeft corona. Ze wil nu zo snel mogelijk haar familie weer zien. Ⓒ NHS Sandwell and West Birmingham.

LONDEN - Bij de Britse coronapatiënten die zijn genezen, is een 106-jarige vrouw. Connie Titchen, geboren in 1913, mocht het ziekenhuis woensdag verlaten. Britse media vermoeden dat het de oudste Britse patiënt is die het coronavirus versloeg. Connie werd media maart opgenomen in het ziekenhuis van Birmingham.