Spanjaarden feestend de straat op na afschaffen avondklok

Feest in Barcelona. De avondklok is eraf. Ⓒ ZUMAPRESS.com

MADRID - In Spanje is in de nacht van zaterdag op zondag in meerdere delen van het land het einde van de avondklok gevierd. Om middernacht kwam de maatregel in dertien Spaanse regio’s ten einde. Alleen op de Canarische Eilanden, op de Balearen, in Navarra en in Valencia blijft de avondklok nog van kracht. In de gebieden waar de klok is afgeschaft werd op straten en stranden uitgebreid feestgevierd.