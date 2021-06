Man neergestoken in Rotterdam: verdachte gevlucht

De politie doet onderzoek in Rotterdam-Charlois. De verdachte wordt verder gezocht. Het gaat om een man, bevestigt een politiewoordvoerster aan De Telegraaf. Een traumateam kwam ter plaatse.

Het slachtoffer was nog aanspreekbaar en is per ambulance vervoerd naar het ziekenhuis. De politie roept mensen op die meer weten direct 112 te bellen. Een signalement is niet verspreid.

Tips of beelden? We komen graag met u in contact via onze WhatsApp-tiplijn, 0613650952.