Cycloon stevent af op Tonga: kokosnoten uit voorzorg uit de bomen

De storm is naar verwachting de zwaarste die Tonga ooit heeft getroffen. Ⓒ AFP

NUKU'ALOFA - De eilandengroep Tonga in de Stille Oceaan zet zich schrap voor de cycloon Gita, die een kracht van 4 of 5 op de schaal van Saffir-Simpson heeft. Alleen hulpdiensten mogen in de hoofdstad Nuku'alofa tot dinsdagmorgen buiten komen en in het land is de noodtoestand uitgeroepen.