Primeur in begrafenisland: elektrisch cremeren

Ook andere uitvaartorganisaties willen van de gasovens af, omdat elektrisch cremeren beter zou zijn voor het milieu. Monuta overweegt de techniek in te zetten bij een nieuw te bouwen crematorium in Maastricht en ook Yarden heeft interesse in de nieuwste cremeer-mogelijkheden.

Volgens Dela is voor een gemiddelde crematie 60 m3 gas nodig. In Nederland is het gemiddelde gasverbruik van een huishouden ongeveer 1.500 m3 per jaar.

„DELA plaatst in de toekomst in haar nieuw te bouwen crematoria geen gasovens meer”, stelt Chris Beaulen, directeur Uitvaartdiensten bij DELA. „Dit past in de duurzaamheidsdoelstelling van DELA voor klimaatneutrale uitvaarten in 2030. Wij zijn blij dat het juist Groningen is waar we als eerste zonder gas gaan werken.”