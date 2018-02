Trump wil ruimtestation ISS privatiseren

De VS heeft al ruwweg 100 miljard dollar (81 miljard euro) aan het station uitgegeven. Ⓒ AFP

WASHINGTON - De Amerikaanse president Trump wil het internationale ruimtestation ISS privatiseren, in plaats van het in 2024 uit de lucht te halen. De krant The Washington Post zegt de hand te hebben gelegd op documenten waaruit blijkt dat ruimtevaartorganisatie NASA ,,internationale en commerciële partnerschappen in de komende zeven jaar gaat uitbreiden om menselijke aanwezigheid in de ruimte mogelijk te houden''.