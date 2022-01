Bloemen en kaarten op plek waar lichaam Sam gevonden is: ’Wat een verschrikkelijk gemis’

Op de kade liggen zaterdagochtend al de eerste bosjes bloemen en kaarten. Ook heeft iemand er een knuffelbeertje neergezet. Op een van de kaarten staat te lezen: ’Lieve Sam en familie, wat een verschrikkelijk gemis. Zo in één moment uit het leven. Wij wensen jullie ontzettend veel sterkte met dit verdriet. Heel veel kracht toegewenst.’

Een knuffelbeertje voor Sam. Ⓒ Mediahuis

Rust

De familie van Sam bevestigde gisteren dat het om hun zoon ging en vroeg iedereen om hun in alle rust afscheid te laten nemen. „De nachtmerrie is werkelijkheid geworden. Sam is vandaag gevonden in de Leidsevaart. We gaan naar hem toe zodra het mogelijk is. We willen onze ongelofelijke dank uitspreken aan iedereen die ons geholpen heeft en ons tot steun is. Nu willen we in alle rust afscheid nemen van Sam en hopen we dat jullie onze privacy respecteren.”