Stel maakt ruzie in de auto, man laat vrouw achter op parkeerplaats

Foto ter illustratie. Ⓒ ANP/ HH

LILLE - Ruzies in de auto op weg naar de vakantiebestemming; het komt in de beste relaties voor. Maar de onenigheid tussen een Fransman en zijn vrouw liep zo hoog op dat hij haar achterliet op een parkeerplaats en vervolgens in z’n eentje naar huis reed.