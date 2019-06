Extra miljoenen tegen terreur op treinstations

„Op de stations worden maatregelen getroffen die passen bij het actuele dreigingsniveau”, legt staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) uit. „De uitvoering van de fysieke maatregelen zal dit jaar starten en zoveel mogelijk worden gecombineerd met lopende projecten.”

Volgens een woordvoerder van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) is er geen concrete aanleiding om nu extra te investeren. Ook de aanslag op Amsterdam Centraal zou niets te maken hebben met de investering in veiligheidsmaatregelen.

„Dit geld is er om de beveiliging op stations in lijn te houden met de dreiging”, legt de zegsman uit. „Het is logisch om met het huidige dreigingsniveau hier constant naar te kijken.” Over het type maatregelen doet de overheid bijna nooit uitspraken.

Jihad-aanhangers

Het dreigingsniveau in Nederland staat op 4 van de 5. Er zijn volgens de NCTV nog steeds jihad-aanhangers die zich bezighouden met het plannen van een aanslag in ons land. Op en rond stations zijn al meerdere incidenten geweest.

Eind augustus vorig jaar was er een terroristische aanslag op Amsterdam Centraal. De 19-jarige Afghaan Jawed S., met een verblijfsvergunning in Duitsland, stak met een mes in op twee Amerikaanse toeristen. Ze raakten zwaargewond, een van hen heeft een dwarslaesie overgehouden aan de terreurdaad. Twee dagen eerder werd op Den Haag Centraal een 26-jarige man aangehouden vanwege een video waarin hij dreigde met een aanslag op PVV-leider Geert Wilders.

In de buurt van station Den Haag Hollands Spoor ging het vorig jaar op Bevrijdingsdag mis. Een 31-jarige ’verwarde man’ verwondde drie mensen met een mes. De uit Syrië gevluchte Palestijn Malek F. was volgens het Openbaar Ministerie geradicaliseerd en zat vol ’extremistische ideeën’. Zijn zaak wordt deze maand inhoudelijk behandeld in de extra beveiligde rechtbank bij Schiphol.