Schietpartij Amsterdam: zeven arrestaties

Een arrestatieteam kon dankzij de Amsterdamse scooterverkoper Dennis Sluimer via het dak naar de verdachten speuren. Ⓒ AS Media

AMSTERDAM - Een zwaarbewapend arrestatieteam, kogelvrije vesten, rode linten en één schotwond. Het was zaterdag een heet ochtendje voor ondernemers gevestigd aan de Schinkel in Amsterdam, onder de rook van het Olympisch Stadion. „Als criminelen iets flikken in de stad, is het een mooie uitvalsbasis hier.”