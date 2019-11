Schietpartij in Amsterdam: zeven man aangehouden

Dat laat de politie weten. Het incident gebeurde bij de A10 in het zuiden van de stad. Aanvankelijk zaten er vier mensen in een auto, waarvan er één gewond was. De politie heeft alle inzittenden opgepakt. Daarna waren er nog drie die, volgens de geluiden, een pand in de Helikopterstraat waren ingevlucht.

Die straat was de hele middag afgesloten, meldden ooggetuigen. Een arrestatieteam probeerde de drie laatste verdachten uit het pand te halen. Dat is gelukt. Ook zij zijn opgepakt. Wat de precieze relatie tussen de verdachten is, en wat er precies is gebeurd, kan de politie nog niet vertellen.