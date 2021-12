Seksfeestje in lockdown komt Belgische saunahouder duur te staan: 18 maanden cel

In december vorig jaar kreeg de politie melding van een lockdownfeest in een privésauna in Gent. Enkele agenten kwamen ter plaatse en troffen zeven naakte mannen aan die zich verstopten in de tuin, meldde Nieuwsblad. De mannen hielden een wild drugs- en seksfeest. In het complex werden grote hoeveelheden MDMA, cocaïne, amfetamines en crystal meth aangetroffen.

De mannen kregen een onmiddellijke schikking van 250 euro voor het overtreden van het samenscholingsverbod. De uitbater moest zich in november voor de rechter verantwoorden voor de bergen drugs en het onrechtmatig ontvangen van coronasteun. Volgens zijn advocaat Jan De Winter nam hij enkel drugs om op zo’n feestje „in de sfeer te komen.” „Ondertussen is de man volledig clean”, zegt zijn advocaat.

Bekijk ook: Politie ontdekt zeven naakte mannen in tuin tijdens illegaal seksfeest in België

Schaamteloos

De sauna-uitbater werd woensdag veroordeeld tot een celstraf van 18 maanden met uitstel en een boete van 16.000 euro, waarvan de helft met uitstel. „We leven in een vrije samenleving, maar tijdens een grote gezondheidscrisis beslist u om schaamteloos alle regels te overtreden. Een schande”, zegt de rechter. Voor het onwettig verkrijgen van coronasteun werd hij vrijgesproken.