Amerikaanse veteraan: ’Ik ben blij dat mijn zoon niet mijn oorlog erft’

Premium Financieel

Column: liever veld met aardappelen dan weer woonwijk in de polder

Als er ergens een tekort aan is in Nederland, dan is het wel aan ruimte. Er moet ruimte zijn om te wonen, om te werken, om te boeren, om te reizen, en om te recreëren. En behalve voor mensen moet er ook voldoende ruimte zijn voor planten en dieren, te land en in het water. Uiteindelijk is dat ook we...