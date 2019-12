’Nederlandse most-wanted crimineel vermoord in Dominicaanse Republiek’

Hato kwam volgens de Dominicaanse politie om bij een roofoverval. Twee mensen zijn nu opgepakt, naar drie andere verdachten wordt nog gezocht. Het gaat om Juan Bernardo Féliz Mercedes (32) en Eduardo Luis García Méndez (30).

Lijk in bos

De moord gebeurde al op 10 december. Het lichaam van de voortvluchtige Nederlander werd twee dagen later in staat van ontbinding aangetroffen in de bosrijke omgeving van Villa Altagracia.

De man woonde in een chique buitenwijk van de hoofdstad Santo Domingo. In het Interpol bericht werd vermeld dat de man mogelijk op 17 januari 2013 in het gezelschap van naasten naartoe vluchtte. Hij wist de afgelopen jaren met succes onder te duiken.