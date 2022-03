Man overleden na val tussen wal en schip in Willemstad

WILLEMSTAD - In het Noord-Brabantse Willemstad is een man om het leven gekomen die vanaf een binnenvaartschip in het water was gevallen. Het schip lag bij de sluizen toen de man, een werknemer, donderdagochtend vroeg overboord viel, meldt de politie.