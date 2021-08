Steenbergse vrouw verduistert 26.000 euro van bankrekening school

De ouderraad van de school deed in juni aangifte van verduistering van ruim 26.000 euro. Sinds 2014 werd met regelmaat geld van de bankrekening verduisterd. Tijdens politieonderzoek kwam de vrouw in beeld. De ouderraad is door de politie geïnformeerd over het verloop van het onderzoek.

Volgens Omroep Brabant was de vrouw penningmeester van de ouderraad van de Maria Regina-basisschool. Volgens de school hield ze er een „oneigenlijke administratie„op na en nam ze geregeld geld op van de spaarrekening. „Het is een schrale troost dat de schoolreisjes, excursies en evenementen voor leerlingen er in de afgelopen jaren niet onder hebben geleden” zei de directeur tegen de regionale omroep.