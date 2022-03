Beursblog: Wall Street in ’t rood, PostNL keldert, Shell redt AEX

Amsterdam - De beurzen in Europa zijn woensdag vrijwel allemaal in mineur geeindigd, alleen Londen hield het droog. Beleggers verloren woensdag iets van hun enthousiasme in over de aankondiging van Rusland dat het zijn militaire activiteiten rond de Oekraïnse hoofdstad Kiev terugbrengt. Shell houdt het verlies voro de AEX beperkt. In de midkap kelderden PostNL en AirFrance KLM. Op Wall Street staan de koersen voorlopig ook licht in het rood.