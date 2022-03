Beursblog: Wall Street sluit in ’t rood, Shell redt AEX

De S&P 500 verloor 0,6% tot 4602 punten en techgraadmeter Nasdaq zakte 1,2% tot 14.442 punten. Ook in Europa daalden de koersen. Coronavaccin-producent BionTech stal de show met €10 miljard winst dat deels naar aandeelhouders gaat in de vorm van aandeleninkoop en dividend, en deels wordt geherinvesteerd in R&D.

De beurzen in Europa zijn woensdag vrijwel ook allemaal in mineur geeindigd, alleen Londen hield het droog. Beleggers verloren woensdag iets van hun enthousiasme in over de aankondiging van Rusland dat het zijn militaire activiteiten rond de Oekraïnse hoofdstad Kiev terugbrengt. Shell hield het verlies voor de AEX beperkt. In de midkap kelderden PostNL en AirFrance KLM.

