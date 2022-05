Amerikaanse peuter bestelt per ongeluk 31 cheeseburgers

Burkhalter Golden dacht dat haar zoon zoals gewoonlijk spelletjes aan het spelen was op haar telefoon, maar Barrett bleek vooral het menu van de lokale McDonald’s uit te willen spelen. Hij kreeg het voor elkaar om een bestelling te plaatsen via een bezorgingsapp. Terwijl zijn moeder nietsvermoedend achter de desktop zat, werden er ondertussen 31 burgers klaargemaakt voor bezorging.

Later verklaarde zij tegenover lokale media: „Ik dacht dat hij gewoon met de camera aan het spelen was en dat de telefoon vergrendeld was. Blijkbaar niet, want toen hadden we opeens 31 burgers.” De tweejarige Barrett wist naderhand niet wat hij met de enorme maaltijd aanmoest, want na een halve cheeseburger zat hij al vol. Het oog bleek groter dan de maag. Zijn moeder besloot dan ook maar om de andere cheeseburgers uit te delen aan vrienden en contacten op Facebook.