Bij iedere crisis krijgt de burger meer EU

Buitenland

Zweden en Finland dienen woensdag aanvraag NAVO-lidmaatschap in

Zweden en Finland dienen woensdag op het hoofdkwartier van de NAVO in Brussel samen de formele aanvraag in om lid te worden van het westerse defensiebondgenootschap. Dat meldt de Zweedse premier Magdalena Andersson na een gesprek in Stockholm met de Finse president Sauli Niinistö. De historische sta...