Eerder weggestuurde Afghaanse bewakers mogen toch naar Nederland komen

Het departement heeft dat donderdag laten weten in een schriftelijke reactie op een rekest dat was ingediend door de raadsman van de beveiligers Michael Ruperti. Defensie stelt dat ‘in het licht van het debat van gisteren genoemde personen op de paxlist zullen worden gezet’.

Het departement refereert aan het Kamerdebat van woensdag waarin het kabinet al duidelijk maakte ruimhartiger om te zullen gaan met het naar Nederland halen van voormalige Afghaanse werknemers. Tot afgelopen weekeinde was evacuatie voorbehouden aan tolken omdat de regering vond dat alleen zij door hun zichtbare werk een risico liepen te worden gedood door de Taliban.

Een woordvoerder van Defensie bevestigt dat de mannen op de lijst mogen wanneer het departement hun contracten van toen heeft gezien. De beveiligers beschikken nog over die stukken; De Telegraaf had er afgelopen weekeinde inzage in.

Afghaanse bewaker (rechts).

Eerste horde genomen

De advocaat is blij met de snelle positieve reactie op het verzoek. Tegelijkertijd maakt Ruperti zich grote zorgen over zijn cliënten. Net als andere Afghanen en Afghaanse Nederlanders die klem zijn komen te zitten na de val van Kabul moeten ze zich door de chaos bij het vliegveld zien te wurmen. Amerikaanse troepen hebben dit in handen en reguleren de toegang.

Van meerdere aanwezigen hoort De Telegraaf dat de militairen hen niet doorlaten. Ook niet wanneer ze een Nederlands paspoort tonen. Er zouden bij de ingangen duizenden mensen zich verdringen die hopen op een evacuatievlucht te kunnen komen.

,,We hebben de eerste horde genomen, nu is het tijd voor stap twee. Dat is een moeilijke; het is echt hopen dat het niet te laat voor cliënten is”, aldus Ruperti.