Duizenden bestormen Georgisch parlement

De demonstranten willen dat parlementsvoorzitter Irakli Kobachidze aftreedt. De ongeveer 10.000 demonstranten braken door cordons van de politie om naar de binnenplaats van het parlement te komen. De politie drong ze terug, maar verscheidene demonstranten bleven proberen het gebouw binnen te gaan.

De aanwezigheid van het Russische parlementslid Sergej Gavrilov in het pro-Westerse Georgische parlement leidde eerder donderdag al tot grote verontwaardiging in de voormalige Sovjetstaat die in 2008 een korte maar bloedige oorlog met Moskou voerde over de afgescheiden regio's Abchazië en Zuid-Ossetië en verloor. Een groep Georgische oppositieleden eiste dat de Russische delegatie de plenaire vergaderzaal van het parlement zou verlaten. Ook gingen toen al tienduizend mensen de straat op in de hoofdstad om het aftreden te eisen van Kobachidze.