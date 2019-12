Verdachten mishandeling agent Laren zijn tieners

De mannen kwamen gisteravond rond half negen in Laren café de Bonte Paard binnen. Ze waren erg dronken, vertelde de eigenaar eerder vandaag aan de Telegraaf. Nadat het personeel weigerde om alcohol te serveren, werd de ober door een van de mannen geslagen.

Daarna werd het drietal door gasten en medewerkers naar buiten gewerkt en in bedwang gehouden. Nadat de politie arriveerde, schopte een van de verdachte een agent in zijn gezicht, stelt de kroegbaas na bestudering van de camerabeelden.

Een agent trok daarop zijn dienstwapen en schoot een van de mannen neer. Het is onduidelijk welke verdachte dit is. De politie wil verder geen informatie over de zaak geven. Het beeldmateriaal van het voorval is in beslag genomen door de Rijksrecherche.

De jeugdige leeftijd van de verdachten past bij een negatieve trend die wij de laatste jaren helaas zien, zegt Jan Struijs van de politievakbond NPB. “Dat jongeren betrokken raken bij geweld staat niet op zichzelf. Ook agressie tegen de politie hoort daar helaas bij. Vaak onder invloed van drank en drugs. Daardoor gaan ze grenzen over. Een hele zorgelijke ontwikkeling dit.”