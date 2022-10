Premium Het beste van De Telegraaf

Jan doucht alleen op zondag: ’Met twee handdoeken en twee washandjes besparen we bijna 150 euro’

SCHAGEN - „In mijn gezin douchen we één keer per week”, zegt Jan de Graaff (70) uit Schagen die daarmee stelt bijna 150 euro per persoon per jaar te besparen. „We hebben ieder twee handdoeken en twee washandjes hangen, één voor handen, gezicht, nek en oksels en één voor de schaamstreek.”