Extra inspectie F-35 na onthaal met blusschuim

Op het moment dat de fout werd ontdekt, is het toestel direct schoongespoeld. De brandweer had kort voor het onthaal blusschuim gebruikt bij een noodgeval van een F-16. Het schuim was in de slang blijven zitten, waardoor er blusschuim in plaats van water uitkwam.

De Koninklijke Luchtmacht laat aan De Telegraaf weten dat het toestel grondig wordt geïnspecteerd. Mogelijk is er schade aan het toestel ontstaan, maar het is nog te vroeg om te zeggen hoe groot de schade precies is.