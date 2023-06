A16 vanuit België naar Breda nog dicht na ongeluk

Kopieer naar clipboard

Ⓒ Videostill

BREDA - De A16 tussen Breda en de Belgische grens is bij Hazeldonk donderdagmiddag weer open. Eerder was de weg daar in beide richtingen dicht omdat er een vrachtwagen in brand stond, meldt de ANWB. Vanuit België is de weg nog wel dicht.