A16 vanuit België naar Breda nog uren dicht na ongeluk

Het verkeer kan via Bergen op Zoom naar Nederland omrijden. Eerder was ook de andere rijrichting afgesloten, deze is inmiddels weer open.

De brand ontstond na een ongeluk met twee vrachtwagens in België. Een van de chauffeurs is volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio bekneld geraakt, het is niet bekend hoe de chauffeur eraan toe is.