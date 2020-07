’Vrouw in Leiden gooit per ongeluk autosleutel mee met vuilnis’

Brandweermannen zijn koortsachtig bezig bij de container. Ⓒ Flashlight Fotografie

Leiden - De brandweer is maandagavond opgeroepen om een vrouw uit de nood te helpen. Deze dame, volgens omstanders woonachtig in een woning aan de Oostdwarsgracht in Leiden, gooide per abuis haar autosleutel mee met het afval – zo een ondergrondse container in.