Besluit over Lelystad Airport op lange baan

Binnenland

KLM: geboekte reizen deze zomer gaan ’gewoon’ door

Ondanks de personele krapte op Schiphol en de bijbehorende beperkingen in het aantal reizigers per dag dat via de luchthaven kan reizen, gaat KLM er vanuit dat haar passagiers die een vlucht hebben geboekt deze zomer ’gewoon’ kunnen reizen.