Ton L. voor rechter om dood moeder Mona Baartmans

De man uit Oud-Beijerland zou haar in Heinenoord in het geniep hebben begraven, niet ver van de Heinenoordtunnel. Ze was sinds een week eerder vermist. De verdachte heeft inmiddels bekend.

In de weken voor de moord zou L. bovendien 40.000 euro van haar bankrekening hebben gehaald.

