Mirella mijdde jarenlang de tandarts: ’Een kroon kan ik mij niet veroorloven’

Mirella belandde in de bijstand. Pas sinds een maand is ze daar uit. Maar de gevolgen merkt ze nog steeds. "Als je in de bijstand zit, houden alle extraatjes op. Ik ging nog wel naar de tandarts, maar dan sprak ik met hem af dat alleen het noodzakelijke gedaan werd. Ik was niet bang voor de tandarts, maar inmiddels wel. Want er is altijd wat aan de hand nu."

Haar tienerdochter is in haar hele leven nog maar twee keer naar de tandarts geweest. Opvallend aangezien voor kinderen tot 18 jaar er in principe geen tandartsverzekering nodig is omdat de meeste tandartskosten door de basisverzekering worden vergoed.

Daarover voelt Mirella zich ook schuldig. "Ik ben zo bang voor de tandarts dat ik ook amper met mijn dochter ga. Ja, daarover voel ik mij wel heel erg schuldig. Voor volgende maand heb ik dan ook eindelijk weer een controle-afspraak voor haar gemaakt."

Ze kreeg al eens een standje van de tandarts, in het bijzijn van haar dochter.

Onlangs brak haar kies, en ondernam dochter Marith actie. Zij zette een crowdfunding op: Nieuwe tanden voor mama. Mirella vertelt: "Ik dacht eerst nog dat er iets hards in mijn salade zat, maar dat was het dus niet. Mijn kies deed meteen zeer. De tandarts heeft er een noodvulling in gedaan, maar die is eigenlijk bedoeld voor een maand."

"Een kroon kan ik mij niet veroorloven, dus ik doe heel voorzichtig met eten om zolang mogelijk met een noodvulling te kunnen doen. Stevig vlees, zoals varkensfilet of een biefstuk, eet ik niet. Dat durf ik niet aan."

Lees het hele interview met Mirella op VROUW