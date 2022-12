Premium Het beste van De Telegraaf

’Slavernij uitleggen is lastig’ Vakvereniging: ’Geef kinderen vanaf 7 jaar les over slavernij’

Door Emile Kossen

Marjan de Groot-Reuvekamp is voorzitter van de vakvereniging van geschiedenisdocenten. Ⓒ Rias Immink

Er moet op school meer en vroeger aandacht komen voor de erfenis van slavernij. Basisschoolkinderen zouden al vanaf een jaar of 7 moeten leren over het koloniaal verleden en ook op de pabo’s is meer aandacht nodig voor onze geschiedenis. Daarvoor pleit de voorzitter van de vakvereniging van geschiedenisdocenten, Marjan de Groot-Reuvekamp, die meedenkt over hoe het nieuwe ’burgerschapsonderwijs’ wordt ingevuld.