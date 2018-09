Fietsenroof heeft geen prioriteit

Binnen een half jaar wordt haar fiets gejat. Zware teleurstelling, boos dat anderen niet van jouw spullen kunnen afblijven. De fiets was voorzien van twee goede sloten en vastgemaakt. Professionals dus, die even snel geld ermee verdienen via internetverkoop.

Als eerzaam burger doet je dochter aangifte. Niet dat je verwacht dat jouw fiets weer wordt terug gevonden, maar wel dat er serieus naar wordt gekeken. . De politie stelt echter geen onderzoek in.

Zien de overheden simpel causale verbanden al niet meer? Waarom rijden al onze zonen en dochters in Amsterdam op goedkope barrels, die verkeerstechnisch niet voldoen? Leidt dat niet tot onnodige verkeersongelukken? Zou dat niet komen doordat nette en veilige fietsen continu worden gestolen en gemakkelijk via veilingsites hun weg weer vinden naar ‘klanten’. Advertenties van één dag en dat is geen nepnieuws. Maar de overheid grijpt niet in.

Paul Bohte, Amsterdam