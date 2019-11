Grapperhaus en KNVB clashen over racisme

DEN HAAG - Voetbalbond KNVB moet meer doen tegen racisme en discriminatie in het voetbal, vindt justitieminister Ferd Grapperhaus. Maar wat de bond betreft doen zij al ontzettend veel. Die ketst de bal juist terug. „Mooi dat de minister dan nu ook echt zijn rol gaat pakken om racisme in de samenleving aan te pakken en dit soort individuen strafrechtelijk te vervolgen.” Grapperhaus schreef maandag een brief naar de KNVB naar aanleiding van de racistische spreekkoren bij FC Den Bosch op zondag. De minister riep de KNVB op „meer concrete acties” te ondernemen tegen dergelijk racisme. De gebeurtenissen van zondag maken volgens hem duidelijk dat „dit onderwerp hoog op de prioriteitenlijst” van de voetbalbond moet komen. Hij wil daarover met de bond in gesprek.