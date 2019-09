Opgepast: extra controles op ongeluksweg A15 bij Rotterdam

Het aantal ongevallen ligt volgens Rijkswaterstaat op dit traject 25 procent hoger dan gemiddeld op de snelwegen. „Op dit deel van de A15 gebeuren opvallend veel ongelukken. De weg is in 2016 verbreed en sindsdien hebben we een toename van het aantal ongevallen gezien”, vertelt een woordvoerster van Rijkswaterstaat.

De ongelukken op het vrij drukke verkeerspunt veroorzaken naast persoonlijk letsel en materiële schade ook voor ellenlange files. „Dit baart Rijkswaterstaat en de politie zorgen. Daarom hebben we samen met de politie en het Openbaar Ministerie (OM) de handen ineengeslagen om de verkeersveiligheid op dit wegtraject te verbeteren.” Vannacht zijn er speciale borden langs de weg geplaatst om de controleactie aan te kondigen.

Brede weg

Een van de oorzaken van de ongelukken is dat er volgens Rijkswaterstaat behoorlijk hard wordt gereden op het vijf en op sommige zes rijstroken tellende asfalt. „Het is een behoorlijk brede weg en dat geeft wellicht het gevoel het gaspedaal verder in te kunnen drukken of om op de mobiele telefoon te kijken.”

In de praktijk rijdt vijftig procent van de weggebruikers op dit traject of delen ervan te hard, constateert Rijkswaterstaat. „Echter de maximumsnelheid is daar honderd kilometer per uur. Die grens geldt in verband met de verkeersveiligheid op de hele ring van Rotterdam.”

In de maanden september, oktober en november gaat de politie extra vaak de weg op om overtreders te signaleren en te bekeuren, opvallend en onopvallend. Dit geldt zowel voor de hoofdrijbaan als de parallelrijbaan. „Daarna wordt gekeken naar de effecten van de controles en zal door de politie, OM en Rijkswaterstaat besloten hoe verder te gaan.”

