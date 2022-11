Brrrr, eerste lokale matige vorst van het najaar gemeten in Eelde

De eerste matige vorst van het najaar komt vroeger dan normaal. Gemiddeld wordt het pas rond 1 december ergens in het land minimaal -5,0 graden. Vorig jaar gebeurde het later, toen zakte de temperatuur ook in Eelde op de late avond van 10 december onder de -5,0 graden. Uiteindelijk werd hier in de nacht nog -6,6 graden gemeten.

De vroegste datum dat er ergens in het land matige vorst werd waargenomen was 7 oktober 1912. Toen werd het in Winterswijk -5,7 graden. Volgens Weeronline is er nog nooit een winterseizoen geweest waarin het nergens tot matige vorst kwam.

Matige vorst komt volgens het weerbureau in het westen van het land het minst vaak voor. Dat komt door de invloed van relatief warm zeewater.