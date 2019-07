Groep jongeren bedreigt buschauffeur in Huizen

„De politie Gooi en Vechtstreek moest er aan te pas komen om de groep uit de bus te halen”, meldt een ooggetuige.

Woordvoerster Leatitia Niemantsverdriet van Connexxion bevestigt het incident. „Ons uitgangspunt is dat van elk strafbaar feit aangifte wordt gedaan. Dat zal in dit geval ook zeker zo zijn. De politie is inderdaad ter plaatse geweest. De chauffeur maakt het verder goed en wordt begeleid.”

Camera’s in de bus registreerden het voorval vermoedelijk. De beelden zijn inmiddels veiliggesteld. De busmaatschappij laat weten dat er over het algemeen niet veel incidenten zijn in deze regio. De politie onderschrijft de lezing van de vervoerder voor een groot deel: „Er was inderdaad een conflict aan het eind van de middag”, bevestigt een woordvoerder van de politie. „Er was geen sprake van mishandeling en voor zover bekend zijn er geen aanhoudingen verricht.”