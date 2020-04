Zieke Boris Johnson verenigt koninkrijk, volgens Trump bidt ook hele VS voor hem

Met de opname op de intensivecareafdeling van het St. Thomas ziekenhuis werd duidelijk dat de situatie van premier Johnson ernstiger was dan verondersteld. Ⓒ AFP, Twitter

Londen - Britten hebben de politieke verdeeldheid even achter zich gelaten. Iedereen is begaan met het lot van de voor zijn leven vechtende Britse premier Boris Johnson. Zijn toestand is volgens de meest recente berichten ’onveranderd’.