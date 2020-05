Hooggerechtshof Wisconsin haalt streep door lockdownmaatregelen

De autoriteiten in de staat hadden inwoners opdracht gegeven tot zeker 26 mei thuis te blijven om verspreiding van het virus te voorkomen. Politici van de Republikeinse Partij van president Donald Trump hadden dat besluit aangevochten en kregen gelijk.

Het hof oordeelde dat niet de juiste procedure is gevolgd om dergelijke maatregelen op te leggen. Ook lieten rechters zich kritisch uit over de beperkingen zelf. Rechter Daniel Kelly merkte schriftelijk op dat die hem meer aan een gevangenis deden denken dan aan een vrije samenleving.

De vraag of economische activiteiten stilgelegd moeten worden om het coronavirus te bestrijden, zorgt in de VS voor veel verdeeldheid. Ook binnen het hof was sprake van onenigheid. De uitspraak had de steun van vier rechters; drie van hun collega’s waren tegen.

Een van de tegenstanders in het hof zei dat de uitspraak „ongetwijfeld zal worden herinnerd als een van de meest schaamteloze voorbeelden van gerechtelijk activisme in de geschiedenis van dit hof.” Rechter Rebecca Dallet stelde volgens NBC News ook dat „inwoners van Wisconsin daar de prijs voor zullen betalen.”