Code geel vanwege dikke mist in groot deel van het land

DEN HAAG - Het KNMI waarschuwt donderdagochtend voor dikke mist in een groot deel van het land, met uitzondering van de kustprovincies. Door de mist is het zicht op sommige plaatsen niet meer dan 200 meter. De mist lost in de loop van de ochtend op.